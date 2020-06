Mann (45) anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann

Natt til mandag havnet en mann (45) i arresten etter å ha vært i Sandnes sentrum.

– Havnet til slutt i arrest etter at han først fikk en mulighet til å forlate sentrum. Denne sjansen valgte han å ikke benytte seg av, skriver politiet på Twitter.

Mannen blir derfor anmeldt for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet og for forulemping av offentlig tjenestemann.

Litt tidligere på kvelden ble tre menn mellom 20 og 40 år bortvist fra Sandnes sentrum.

– En mann settes i arrest etter at sistnevnte skal ha slått til en femte person, opplyser politiet, og legger til at hendelsen skal ha skjedd inne på et utested.

LES OGSÅ: Motorsyklist kjørte i 137 km/t uten gyldig førerkort

Mistet kontrollen

På Rennesøy ble en 19 år gammel mann lagt i håndjern.

– Mistet kontrollen over seg selv, angivelig etter høyt inntak av alkohol. Gikk til angrep på andre festdeltakere på en adresse på Rennesøy, skriver politiet på Twitter og opplyser samtidig at mannen skal til arresten.

I Haugesund fikk politiet melding om flere personer som sloss på et utested ved kaien.

– Da patruljen kom til stedet lå en person i stabilt sideleie. Hadde vært bevisstløs. Sier selv at han ble slått av noen ukjente personer, skriver politiet på Twitter.

Vedkommende, en mann i 20-årene, ble kjørt til sykehus i ambulanse mens politiet snakket med vitner på stedet.