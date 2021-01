Mann (33) skal ha mishandlet tre samboere og én kone

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 33 år gammel mann fra Stavanger. Den går på at han skal ha mishandlet fire av sine tidligere ektefeller/samboere.

Det er satt av seks dager til saken som skal opp i retten 22. april i år.

Når det gjelder den første samboeren skal volden ha startet opp i 2006 og vart fram til juli 2010. Han skal ved flere anledninger ha slått henne, dyttet henne og sparket henne. Han skal også ha slått mot hodet hennes med en fiskeklepp. Han skal også ha kalt henne for stygge ting og kontrollert henne ved at han til enhver tid skulle vite hvem hun var sammen med og sjekket telefonen hennes, eller lignende.

Ny samboer

I perioden fra mars 2011 til juli 2013 skal han ha mishandlet en ny samboer. Blant annet skal han ha dratt henne ut av sofaen slik at hun landet på gulvet. Han skal også ved flere anledninger ha vekket henne om natten, dratt henne ut av sengen og geleidet henne inn i stuen hvor han kjeftet på henne, noen ganger i flere timer. Da hun ba om å få legge seg skal han ha nektet henne dette. Også denne samboeren skal han ha kalt for stygge ting og han skal også ha kontrollert hvem hun var sammen med og hvor hun var.

Giftet seg

I perioden fra 2015 til januar 2017 skal han også ha utsatt sin daværende/tidligere ektefelle for vold, blant annet ved at han ved flere anledninger skal ha lagt henne i bakken, satt seg over henne, rev henne i håret, løftet henne opp etter veggen, dyttet henne og slo henne.

Han skal også ved flere anledninger ha kastet henne ut av huset, låst døren og latt henne stå utenfor, ofte i flere timer og uten at hun fikk med seg nøkler, mobil eller tilstrekkelig med klær – slik at hun frøs. Også når det gjelder kona så skal han ha kalt henne for stygge ting. 33-åringen skal også ha truet med at han skulle skade seg selv eller ta sitt eget liv dersom hun ikke gjorde som han sa. Han skal også ha kastet og ødelagt ting, blant annet så skal han ha brent brudekjolen hennes.

Enda en ny samboer

I perioden fra november 2017 til høsten 2018 skal 33-åringen ha mishandlet en ny samboer. Blant annet skal han ha slått henne, tatt kvelertak på henne, dyttet henne og holdt henne fast.

Etter at forholdet mellom dem tok slutt skal han ha truet med at det skulle komme innkrevere på døren hennes og at noen skulle finne henne død i en grøft. Han skal også ha truet med at skulle knuse seg inn til henne og at han skulle komme på jobben hennes og laget et helvete eller lignende.

Også denne samboeren skal han ha kalt for stygge ting.

Politiadvokat Kristin Aasberg Ueland skal være aktor i saken, mens advokat Hege Veland er oppnevnt som 33-åringens forsvarer. Hilde Elisabeth Fjeld, Kristin Jensen, Lena Maria Nessen Øvstebø og Ove Sørskår er oppnevnt som de fornærmedes bistandsadvokater.

Eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av bistandsadvokatene og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud.

