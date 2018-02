Malerfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en 25 år gammel mann ble slått konkurs.

Mannen har drevet et malerfirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et skyldig beløp på 94.000 kroner.

Det er sendt inn endringsoppgaver til Skatt Vest og dersom disse blir innvilget vil kravet bli redusert med rundt 12.000 kroner.

25-åringen forklarte i retten at han har utestående fakturaer på rundt 400.000 kroner som nå er til behandling i forliksrådet.

Han opplyste også at han ikke har midler til å betale det han skylder Skatt Vest på nåværende tidspunkt – og at han heller ikke har midler til å betale noe i overskuelig framtid.

Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I den forbindelse ble det vist til at det er holdt utleggsforretning mot 25-åringen uten at det kunne dekke kravet.

Dermed ble det lagt til grunn at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. mars i år.

