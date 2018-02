Malerfirma ble slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 49 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 284.972 kroner ubetalt moms og forskuddsskatt.

49-åringen har drevet et malerfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og da han møtte i retten bestred han kravet.

Han mente at dette var for høyt, men erkjente at han var insolvent.

Ifølge 49-åringen skyldte han bare 69.304 kroner i moms, og han erkjente også at han skyldte noe skatt.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble også avholdt utleggsforretning mot skyldneren den 12. desember 2017 uten at det ble oppnådd sikkerhet for kravet, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at

skyldneren er insolvent», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. mars i år.

