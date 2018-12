Må punge ut for å ha sunget fotballsanger

Natt til den 20. mai i år var 28-åringen på byen i Stavanger sammen med kamerater.

På vei hjem dro de innom Burger King på torget i Stavanger for å kjøpe nattmat, og på stedet var det mange gjester som ventet på å bestille og motta mat.

Mens de sto i køen foran kassen skrålte 28-åringen og vennene hans høylytt på varianter av tribunesanger fra fotballen, noe som var forstyrrende for betjeningen og kunder på stedet.

Dette førte til at følget ble tilsnakket av vektere på stedet som ba dem om å dempe seg.

Da 28-åringen fortsatte å skråle høylytt fikk han beskjed om å forlate lokalet.

Dette nektet 28-åringen å gjøre da han ville ha maten han hadde betalt for først.

LES OGSÅ: Banket mann som dro opp kjolen til kona

Satte seg til motverge

Det førte til at han ble ført ut av lokale, noe som gjorde at han satte seg til motverge.

Like etterpå kom politiet til stedet og det utviklet seg til håndgemeng.

Politiet kom til at 28-åringen skulle legges i bakken og i det de skulle snu ham og få satt håndjern på ham kom hånden hans i kontakt med den ene politibetjentens kinn. Stavanger tingrett kom til at han ikke skulle dømmes for å ha slått politibetjenten.

Samtidig ble han dømt for i beruset tilstand forsettlig var til sjenanse for de andre gjestene på Burger King og at han ved sin opptreden hadde forulempet vekterne på stedet.

For dette ble han dømt til å betale en bot på 8000 kroner.

LES OGSÅ: Avslørt av meldinger som beskrev overgrep mot datteren