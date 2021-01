Må betale 412.460 kroner i erstatning for skader på egen bil

Den 47 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tingrett.

Omkring klokken 03.30 natt til 26. mai mottok politiet melding om uvanlig kjøring på Madlaveien i Stavanger. Ifølge melder kjørte den aktuelle bilen i motsatt kjørefelt – og like før Tjensvollkrysset kjørte bilen opp på midtrabatten og kolliderte med skilt. Det førte til at bilens utvendige airbager ble utløst og at deler av bilens skjermer falt av og ble liggende på bakken. Etter dette så melder at bilen svingte til høyre i rundkjøringen og kjørte mot Stokka.

Et annet vitne lå etter dette bak den aktuelle bilen og hun reagerte på at bilen kjørte sakte, at airbagene var utløst og at den på nytt kjørte på midtrabatten.

En politipatrulje kom like etterpå til området og etter å ha søkt etter bilen fant de et kjennemerke som hadde stått på bilen. Dermed ble det søkt etter 47-åringen både på hans bopel og hans arbeidsplass. Noe senere fant de de også den aktuelle bilen i området. Denne var låst og hadde store skader.

LES OGSÅ: Tatt i 140 km/t – skulle bare teste bilens krefter

Tok seg inn

Politiet dro på nytt til mannens bolig og tok seg inn via en åpen dør etter å ha banket på døren. De fant da 47-åringen sovende inne i boligen. Ifølge politiet framsto han som svært beruset og svarte nei på spørsmål om det var han som hadde kjørt bilen.

47-åringen ble pågrepet og tatt med til legevakten. En blodprøve tatt av litt før klokken 07.00 viste en promille på 1,76.

LES OGSÅ: Voldtok kvinne i grøftekant etter taxitur

På nytt

Omkring klokken 11.00 samme dag tok han en annen bil som han eide og kjørte til Stavanger politistasjon. Denne gangen var promillen minst 0,93.

47-åringen forklarte i retten at han hadde vært ute på byen den aktuelle kvelden, at han hadde kjørt til byen, men at han hadde tatt en taxi hjem – og at han hadde betalt denne kontant, noe han ofte foretrakk å gjøre. Da han hadde kommet hjem fra blodprøvetakingen var han rådvill, fant ikke bilen sin og så på telefonen at det var masse ubesvarte anrop fra krimvakten – og da han ringte tilbake ble disse ikke besvart. Ifølge 47-åringen var dette grunnen til at han kjørte til politiet for å få en ordentlig forklaring på hva som hadde skjedd.

Han forklarte også at noen måtte ha stjålet bilen og kjørt med denne den aktuelle natten.

LES OGSÅ: Skulle få metamfetamin fra Mexico

Ikke tilfelle

Det mente retten ikke var tilfelle og kom til at det var 47-åringen selv som hadde kjørte den.

29. mai 2019 tok 47-åringen kontakt med forsikringsselskapet sitt og meldte at hans bil var blitt stjålet og at den senere ble funnet igjen med skader.

Dette førte til at han fikk dekket reparasjonskostnadene med 412.460 kroner.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han også skulle dømmes for forsikringsbedrageri.

Straffen ble fengsel i seks måneder og 40.000 kroner i bot.

Han ble også dømt til å betale forsikringsselskapet 412.460 kroner i erstatning.

I tillegg mistet han førerretten i tre år og må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Ble slått konkurs – hadde lånt penger av kona

LES OGSÅ: Budfirma slått konkurs – klarte å få 973.453 kroner i gjeld uten å vite om det