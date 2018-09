Lurte gutter – må betale 500.000 kroner i erstatning

Roganytt

En 19 år gammel mann fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for overgrep mot fem gutter.

Overgrepene fant sted i 2014 og 2015 da de fornærmede var mellom 10 og 14 år gamle.

19-åringen forklarte at han utga seg på nettet å være en jente som het «Rebekka», og at han sa som regel at han var et par år eldre enn de fornærmede.

Ifølge 19-åringen hadde han ikke på sitt webkamera, mens de fornærmede som oftest hadde på sitt.

Kommunikasjonen fant sted ved at de skrev til hverandre og «Rebekka fikk de fornærmede med på spillet «point game».

Dette spillet gikk ut på at deltakene fikk poeng for å utføre seksuelle handlinger på seg selv. Den som startet måtte oppnå en viss poengsum før det ble den andres tur.

LES OGSÅ: – Mann voldtok gutt (11)

Fikk dem til å starte

Han innrømmet også at det var han som fortalte dem om spillet, at han alltid fikk de fornærmede til å starte og at han aldri ga ut poeng før de fornærmede hadde foretatt en seksuell handling.

Ifølge 19-åringen kom de fornærmede aldri opp i den poengsummen som gjorde at det ble 19-åringens tur.

De fornærmede har i hovedsak forklart seg sammenfallende om dette.

Med unntak av en av guttene har de fornærmede vært svært tilbakeholdne i sine forklaringer.

LES OGSÅ: – Klatret opp på tak og filmet nakne jenter

Skamfulle

«Det var åpenbart svært vanskelig for samtlige fornærmede å forklare seg om hva de har opplevd. De var flaue og skamfulle», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Retten viste til at tiltalte var omkring 16 år da overgrepene fant sted. Retten viste også til at saken var blitt svært gammel, og kom til at utgangspunktet om ubetinget fengsel skulle fravikes. Dommen ble 180 timers samfunnsstraff.

Stavanger tingrett kom også til at saken var også svært belastende for de fem fornærmede, og dømte ham til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av dem.

I tillegg fikk han også inndratt en bærbar datamaskin og en mobiltelefon.

LES OGSÅ: Forsøkte å selge nakenbilde av lillesøsteren