Løy om voldtekt – avslørt av bilder

20. juni 2018 ble den 40 år gammle kvinnen avhørt av politiet på Stavanger politistasjon.

I dette forklarte hun at en navngitt mann ved flere anledninger hadde voldtatt henne i perioden fra 2016.

Dette førte blant annet til at mannen ble varetektsfenglet i en periode.

Kvinnen innrømmet at hun hadde kommet med falsk forklaring da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kvinnen ikke hadde innrømmet dette før politiet hadde konfrontert henne med bevis i saken, nærmere bestemt bilder som indikerte at forholdet med mannen var frivillig.

Samtidig ble det lagt noe vekt på at saken hadde hatt betydelig liggetid hos politiet.

Stavanger tingrett mente også at sakens alvor er av slik styrke at det ikke er grunnlag for å anvende samfunnsstraff.

Dermed ble straffen syv måneders fengsel der fem av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

