– Lover ikke mindre bompenger i Stavanger og Sandnes

– Jeg er vokst opp med å være mot bompenger. Jeg har drevet mange valgkamper på det, og jeg forstår at mange kjenner på en smerteterskel om hvor høy bompengeandelen kan være, sier Dale til de mange tusen som har demonstrert mot bompenger i Stavanger og Sandnes.

Den ferske samferdselsministeren kan imidlertid ikke love at det blir mindre bompenger for norske bilister i årene som kommer, bare at han vil forsøke:

– Som Frp-mann skulle jeg gjerne gjort mer for å få ned bompengeandelen. Men vi forholder oss til stortingsvedtak. Derfor kommer det til å være bompenger i Norge også framover. Klarer vi å redusere kostnadene på prosjektene, kan vi også få ned bompengeandelen. Det er min ambisjon, sa Dale rett etter at han hadde overtatt departementet fra Ketil Solvik-Olsen fredag.

Ikke aktuell – nå

Når Solvik-Olsen nå drar til USA og derfor går ut av regjeringen, er det et åpent spørsmål om sentralstyret i Frp mener han kan fortsette som nestleder i partiet. Fra før av har Per Sandberg takket av – han blir etter alt å dømme erstattet av Sylvi Listhaug.

– Det er opp til sentralstyret hvordan vi håndterer den situasjonen som er oppstått. Men jeg er helt sikker på at Ketil klarer å gjøre den jobben mens han er i USA, lyder Dales vurdering.

På spørsmål om han kan være aktuell som nestleder, svarer Dale at det er naturlig at valget gjøres blant dem som sitter i sentralstyret. Dermed anser han seg selv som uaktuell – nå.

Ambisiøs type

Dale viste fram et bredt smil og unngikk å svare benektende da TV 2s reporter spurte om han har ambisjoner om å bli partileder.

– Jeg er en veldig ambisiøs type. Men nå har jeg fått denne jobben, og jeg skal nok konsentrere meg om å få oversikt her før jeg legger videre karriereplaner, lød svaret.

Et skifte fra Landbruksdepartementet til Samferdselsdepartementet er å regne som et opprykk for en statsråd fra Fremskrittspartiet. Overfor NTB bruker Frp-kjenner Jan Arild Snoen og tidligere rådgiver for Erna Solberg, Sigbjørn Aanes, ord som «en kommende stjerne i Frp» og «et stort politisk talent» når de beskriver Dale.

– Jeg kommer til å ha rikelig å henge fingrene i her i årene som kommer, helt uavhengig av situasjonen i partiet, sier Dale.

Modellbil

Solvik-Olsen måtte pakke ned 1.050 modellbiler da han ryddet kontoret torsdag, men lot det stå igjen én til etterfølgeren.

– Du har vært her et år som statssekretær. Det gjør deg ekstra godt egnet til å ta over stafettpinnen som samferdselsminister. Dette er etter min mening den kuleste jobben i en regjering, sa Solvik-Olsen før han overraske blomster, nøkkelkort og en blå og hvit sportsbil i modellstørrelse til Dale.

Litt tidligere på dagen hadde statsminister Erna Solberg (H) takket av Solvik-Olsen med ordene «på gjensyn».

– Et fantastisk fint signal. Ketil har vært en strålende samferdselsminister og en fantastisk nestleder i Frp. Vi trenger slike folk i norsk politikk, sier Dale.

