Losse- og lastekontor gikk konkurs

Roganytt

Det var Stavanger Losse-og Lastekontor som tirsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Stavanger Losse-og Lastekontor har holdt til i Sandvigå i Stavanger, men flere av de ansatte har jobbet i Risavika.

"Stavanger Losse og Lastekontorhar begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av medlemmene – som også er de ansatte. Kontoret har ikke et styre, og retten finner ut i fra de framlagte opplysninger at medlemmene må anses kompetente til å beslutte oppbud. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven", heter det i kjennelsen.

LES OGSÅ: Slutt for firma som har arrangert fotballturer

Stavanger tingrett kom til at Stavanger Losse- og Lastekontor antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 1. november.

LES OGSÅ: Arveoppgjør kom fullstendig ut av kontroll