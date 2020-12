Los Tacos-skytingen: Mann pågrepet på hotell

– Like etter klokken 13 i dag ble den andre mannen som er siktet for drapsforsøk etter at en mann i 20-årene ble skutt på Los Tacos like før midnatt pågrepet på et hotell i sentrum av byen. En annen mann var da som kjent allerede i politiets varetekt, siktet for samme forhold, skriver politiet i en pressemelding.

To menn i 30-årene er siktet i saken i forbindelse med skytingen som fant sted litt på utestedet Los Tacos i Stavanger torsdag.

– Like før midnatt fikk vi en melding om at en mann var skutt i lokalene til Los Tacos. Da vi kom dit fant vi en skadet person som ble fraktet til SUS med ukjent skadeomfang, sa politiinspektør Lars Ole Berge på en pressebrifing i går.

Ifølge Berge pågrep politiet ytterligere en person som var på spisestedet i forbindelse med hendelsen.

Var på hotell

Den andre siktede i saken var ikke pågrepet fredag formiddag, men litt før klokken 14.00 skrev politiet i en pressemelding at vedkommende var blitt pågrepet på et hotell i Stavanger sentrum.

Ifølge Berge hadde de to som er siktet i saken inngått en avtale om å være på stedet sammen med fornærmede som jobber som bartender på Los Tacos etter stengetid.

– Relasjonen mellom dem er at de er venner eller bekjente, sier Berge.

Ifølge Berge ønsker han ikke å si noe om hvor fornærmede er skutt eller om det er funnet noe våpen.

Han bekrefter at politiet i går søkte etter den andre siktede og at det foregår teknisk og taktisk etterforskning i saken.

Den første mannen som ble pågrepet av politiet og siktet for drapsforsøk erkjenner ikke straffskyld.

Det sier hans forsvarer Knut Lerum til RA.

– Jeg har bare rukket å snakke med min klient én gang og han erkjenner ikke straffskyld, sier Lerum til RA.

Politiet ønsker tips på telefon 02800 i forbindelse med saken.

