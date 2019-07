Lærer slo elever på barneskole

Hendelsen fant sted på en barneskole i Sør-Rogaland i desember 2017.

Da læreren møtte i Dalane tingrett erkjente han ikke straffskyld for forholdet.

Ifølge tiltalen skal han, i egenskap av å være lærer ved den aktuelle skolen, ha slått tre barn i ansiktet. Dalane tingrett kom til at han skulle dømmes for vold mot to av barna.

Volden fant sted i forbindelse med en juleforestilling der elevene var oppstilt på en rekke. Målet var at elevene skulle stå helt stille slik at foreldrene ikke skulle høre dem før de kom på scenen. Da det oppsto bråk i forbindelse med

dette, forsøkte læreren å roe ned situasjonen.

Læreren forklarte at han i forbindelse med dette «markerte» med flat hånd på kinnet til en gutt og på kinnet til en jente for å få dem til å være stille.

LES OGSÅ: Slo kjæreste med pisk da hun slo opp

Medelever ropte

I forbindelse med dette ble det ropt fra medelever «du har ikke lov til å slå, lærere har ikke lov til å slå, det er vold». Retten fant det bevist at mannen i egenskap av å være lærer hadde slått gutten og jenta i ansiktet med flat hånd.

I forbindelse med bevisvurderingen la retten vekt på forklaringen til de to barna og en tredje gutt. «Retten utelukker helt at deres forklaringer er oppdiktet», heter det i dommen som viser til at alle har forklart seg nøkternt og troverdig.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav

Beklaget seg

Retten la også vekt på at læreren hadde beklagd seg overfor barna og deres foreldre samme kveld.

Læreren var også tiltalt for å ha slått en annen gutt på skolen. Retten viste til bevisbildet og kom til at det ikke var bevist utover enhver fornuftig tvil at dette hadde funnet sted.

Dalene tingrett kom til at læreren skulle dømmes til 28 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av barna han slo i forbindelse med juleforestillingen og må også ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Mishandlet samboeren med tannbørste