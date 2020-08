Lekkasje av brannfarlig avfall

To personer ble sjekket av helsepersonell og sendt til legevakt for ytterligrere kontoll etter at de var i kontakt med brannfarlig væske i en container etter et arbeidsuhell ved Godsterminalen på Ganddal i Sandnes.

Mandag klokken 07.07 fikk nødetatene først melding om brann i en container med branfarlig væske i Jærveien i Sandnes.

Det var dog ikke snakk om brann, men en lekkasje av brannfarlig væske.

– En truck kjørte inn i en tønne som rommet det aktuelle stoffet. Først var det uavklart hvor farlig stoffene var. Brannvesenet har vært på stedet og ryddet opp, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til RA.

Containeren er lukket, og det er sikkerhetsavstand på 50 meter.

Arbeidsuhellet rammet trafikken ved Godsterminalen.

