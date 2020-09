Lekesloss med broren – endte i arresten

Den 25 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Natt til 4. november 2018 var 25-åringen på byen sammen med broren.

Utenfor et utested i Skagen omfavnet de hverandre og lekesloss da en politibil kjørte opp mot dem.

En politibetjent som var i politibilen trodde at de sloss på ordentlig og tok kontakt med dem for å avbryte slåsskampen. 25-åringen og broren lå på dette tidspunktet på bakken.

Hisset seg opp

Situasjonen ble oppklart, men 25-åringen hisset seg godt opp over at han hadde fått tilsnakk av politibetjenten, om at det ikke måtte lekesloss i gaten, slik de hadde gjort.

Dette utviklet seg til at 25-åringen truet med å slå politibetjenten, og det førte til at politibetjenten stilte 25-åringen opp mot en vegg for å få kontroll på ham.

Påsatt håndjern og kjørt til arresten

Deretter truet 25-åringen med at han skulle drepe politibetjenten, noe som igjen førte til at 25-åringen ble lagt i bakken, påsatt håndjern og kjørt til arresten.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett gjentok 25-åringen truslene idet han ble pågrepet.

25-åringen nektet i retten for at han skal ha truet med å slå politibetjenten, men innrømmet at det var amper stemning og «friske ord» dem imellom.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdet og var ikke i tvil om at truslene var ment å påvirke en aktiv tjenestehandling fra politibetjentens side.

Retten kom også til at det ikke var tvil om at 25-åringen har handlet forsettlig, da han var klar over hva han sa til politibetjenten.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel og dømte ham til betinget fengsel i 21 dager. Han må også betale 1000 kroner i saksomkostninger.

