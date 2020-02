Leilighet helt knust etter slåsskamp

– Politiet har vært i en leilighet i Oalsgaten der det har vært en slåsskamp. Leiligheten skal være helt knust. Tre personer var involvert, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter torsdag kveld.

Den ene personen stakk fra stedet før politiets ankomst.

– De to som var igjen på stedet, en kvinne og en mann, tilhører begge et belastet miljø. Ikke meldt om personskader. Funn av to dyre sykler på stedet som er meldt stjålet. Saken etterforskes, skriver politiet på Twitter like før klokken 19.