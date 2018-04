Lege tilbød 50.000 kroner for falsk forklaring

Roganytt

Den tidligere kommuneoverlegen i 40-årene ble i desember 2016 dømt til 15 måneders fengsel for vold.

Volden fant sted natt til 1. november 2015 på et halloweenfest på utestedet Hall Toll i Stavanger.

Nylig møtte legen på nytt i Stavanger tingrett, denne gangen tiltalt for å ha påvirket en aktør i rettsvesenet i forbindelse med voldssaken.

Legen har kontaktet en kvinne som var på Hall Toll den aktuelle kvelden flere ganger i perioden fra midten av april til begynnelsen av juni 2016.

Kvinnen gikk hjem fra utestedet klokken 23.00 og var ikke vitne til noen voldsepisode.

Ba om falsk forklaring

Legen ba kvinnen om å forklare seg falskt til politiet.

Da hun nektet å gjøre dette skal legen ha begynt å snakke om sønnen sin og ba henne vitne for sønnens del.

Han sa også at han og hans familie ville være evig takknemlig overfor henne, og at hele motorsykkelklubben Satudarah syntes at det var bra at hun skulle vitne for ham.

I tillegg han henne 50.000 kroner som en gjenytelse for det uriktige vitneprovet.

Satudarah-medlem

På dette tidspunktet var legen medlem av 1%-klubben Satudarah.

Det hele endte med at hun gikk til politiet der hun forklarte at hun hadde vært vitne til voldsepisoden og at det ikke var legen som hadde utøvd volden.

Hun forklarte også at gjerningsmannen var en person i et «Hulken-kostyme», at han hadde grønn genser og østeuropeisk utseende.

I løpet av høsten 2016 fikk kvinnen store samvittighetskvaler og vansker med å lyve om noe som var uriktig og da saken var oppe i retten innrømmet hun at hun hadde forklart seg uriktig.

Stavanger tingrett kom til at legen skulle dømmes for å ha påvirket en aktør i rettsvesenet.

Politiadvokat Thale Thomseth la ned påstand om at legen skulle dømmes til fengsel i 30 dager.

Det mente ikke retten var nok og dømte ham til fengsel i 90 dager.

– Skuffet

Anne Kroken, legens forsvarer, sier at hennes klient er svært skuffet over dommen.

– Han kjenner seg på ingen måte igjen i den beskrivelse retten gir av ham. Flere vitner forklarte seg i retten og kom med opplysninger som danner rimelig tvil om det faktum retten legger til grunn uten at retten tilsynelatende har drøftet eller lagt vekt på dette, sier Kroken til RA. Hun mener også at saken ikke er etterforsket i tilstrekkelig grad.

– Politiet unnlot å etterkomme vår begjæring om tilleggsetterforskning før viktige opplysninger gikk tapt. Min klient opplever at han ikke har fått en rettferdig behandling, sier Kroken og legger til at dommene er anket.

