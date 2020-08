Landbruksfirma ble slått konkurs

Det var Jæren kemnerkontor som mandag begjærte at firmaet Landfiks AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 352.101 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift.

Landfiks AS har drevet med kvalitetssikring i landbruket og har også drevet med rådgivning for bønder og matprodusenter i Sør-Norge.

Firmaet har holdt til i Sirevåg og omsatte i 2018 for nesten 1,4 millioner kroner og fikk et resultat på 403.000 kroner før skatt.

Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett kom til at betalingsproblemene ikke var midlertidige og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 14. oktober.

