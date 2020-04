Laget cannabissmør og brukte dette i brownies

Politiet var hjemme hos den 37 år gamle Sandnes-mannen den 4. januar i fjor. Der fant de seks cannabisplanter som ville ha gitt til sammen 180 gram THC-holdig plantemateriale.

I tillegg ble det funnet 654 gram marihuana og 45 gram cannabis som var utblandet i smør.

Angående smøret forklarte 37-åringen at han hadde trimmet mye fra plantene, og det han ikke vil beholde klipper han av og putter i smør.

Han forklarte også at han bruker 1,5 kilo smør og 40 til 50 gram «trim» og koker dette sammen med smøret – og at dette er noe han bruke til å lage brownies.

37-åringen erkjente også å ha oppbevart omkring 600 gram marihuana og at denne stammet fra hans egen dyrking. Ifølge 37-åringen brukte han dette til å kose seg med og selvmedisinering.

37-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Dalane tingrett.

Han forklarte også at han hadde tatt tak i livet, kuttet ut rusmidler og ba om bli dømt til samfunnsstraff.

Retten kom til at en fengselsstraff ville kunne være ødeleggende for 37-åringen livssituasjon og kom til at han skulle dømmes til 118 timer samfunnsstraff.

Han fikk i tillegg inndratt diverse utstyr brukt til dyrkingen til fordel for statskassen.

