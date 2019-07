– La ut bilder av datteren på pornonettsted

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 53 år gammel mann fra Haugesund.

Den går blant annet på at 53-åringen i perioden fra juli 2017 til 21. januar i år ved gjentatte anledninger skal ha skaffet seg tilgang til materiell som framstiller overgrep mot barn.

Ifølge tiltalen ble det da det ble foretatt en gjennomgang av datalagringsmateriale funnet 6898 bilder og 424 filmer som viser slike overgrep på 53-åringens datautstyr.

Tiltalen lyder også på at han skal ha sendt nakenbilder av en 16 år gammel jente, samt annet overgrepsmateriale til flere e-postadresser.

Han skal også ha utgitt seg for å være en navngitt kvinne og brukt e-post til å samtale om seksuelle overgrep med andre personer.

LES OGSÅ: Banket konas elsker med bordbein

Hensynsløs atferd

Tiltalen lyder også på flere tilfeller av hensynsløs og plagsom atferd mot andre personer.

Blant annet skal han ha krenket sin datter ved at han sendte e-poster med bilder tatt av henne i småbarnsalder.

Han skal også ha lagt ut bilde av henne på tre sexnettsider/pornografinettsider der han skal ha skrevet at dette var hennes datter «og om noen ville ha sex med henne» eller lignende.

LES OGSÅ: Tvang samboer til å gå naken langs veien mens han kjørte bak

Utga seg for jente

Tiltalen lyder også på at han skal ha utgitt seg for å være en jente ved å benytte et profilbilde av henne, for så å legge ut bilder av henne på 27 pornosider på internett.

Han skal også ha lagt ut bilder på fire pornonettsted av en tidligere samboer. I tillegg skal han også ha lagt ut bilder av en annen tidligere samboer der hun er naken og har seksuell omgang.

Tiltalen lyder også på at han skal ha krenket sin nåværende samboer ved at han skal ha lagt ut et profilbilde av henne på nettsider for eskortesider, samt private bilder av henne på 15 pornonettsted.

LES OGSÅ: Mishandlet samboeren med tannbørste

Samboerens datter

I tillegg skal han også ha lagt ut bilder av samboerens datter på tilsvarende nettsider.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Haugaland tingrett den 19. august.

Statsadvokat Løvlund har tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av et nettbrett, en PC og en mobiltelefon.

LES OGSÅ: Ville «inn til den deilige dama» og «ligge med henne». Da fikk han juling