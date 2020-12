Kvinnen våknet på sofaen av at hun ble voldtatt av en mann

31-åringen fra Sandnes erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Ifølge tiltalen voldtok han fornærmede natt til 13. januar 2019 mens hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlingen.

31-åringen og fornærmede hadde møttes tidligere, men kjente ikke hverandre. Etter å ha vært på byen endte de opp på samme nachspiel i en bolig i Stavanger. Her tilbød vedkommende som bodde i boligen gjestene å sove over.

Både 31-åringen og fornærmede har forklart at de pratet sammen i stuen en times tid og at de også kysset litt, noe de også hadde gjort tidligere på kvelden. Begge har også forklart at de la seg i sofaen inntil hverandre og at de kysset hverandre.

Om det som skjedde etterpå har de ulike forklaringer.

Fornærmede har forklart at hun våknet av at hun ble voldtatt, mens 31-åringen hevdet at den seksuelle omgangen var frivillig.

Stavanger tingrett kom til at den kunne utelukke at 31-åringens forklaring var sann og at fornærmedes forklaring er en korrekt gjengivelse av dette – og viste til omfattende bevisførsel omkring hennes forklaring.

Blant annet viste retten til at 31-åringen har beklaget det som skjedde i en sms-utveksling mellom dem påfølgende dag.

Her presiser han at det var «utrolig» dumt av ham, at han er «veldig» lei for det, at han har «tenkt på det siden» og at han «er glad for å kunne si unnskyld».

Underbygger

Han har også skrevet «merka ikkje at du sovna». Det mente retten sammenholdt med de øvrige meldingene klart underbygger at 31-åringen har forgrepet seg på fornærmede mens hun sov, slik hun har forklart.

Etter en samlet vurdering kom retten til at han skulle dømmes for å ha voldtatt fornærmede.

Straffen ble fengsel i tre år og syv måneder.

Han ble også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning og 4000 kroner i saksomkostninger.

