– Kvinne voldtatt av eks-politimann

Fredag 16. mars i år ble en mann framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett.

Vedkommende er en tidligere polititjenestemann og ble pågrepet kort tid før dette.

Mannen er siktet for voldtekter mot en nabokvinne og Stavanger tingrett kom til at det var skjellig grunn til mistanke.

Under fengslingsmøtet ga eks-politimannen uttrykk for at han stiller seg uforstående til samtlige forhold i siktelsen.

Bekrefter

– Jeg kan bekrefte at han er varetektsfengslet og at grunnlaget er bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Han viser til at det pågår etterforskning i saken og at denne er i en innledende fase.

Når det gjelder siktelsen som omhandler voldtekt viste retten til fornærmedes anmeldelse og forklaring omkring dette.

I tillegg viste retten til eks-politimannens forklaring om å ha hatt seksuell omgang med fornærmede på det aktuelle tidspunktet.

RA kjenner til at mannen skal være siktet for en voldtekt av fornærmede i juli i fjor.

Ifølge siktelsen skal han nylig ha voldtatt henne på nytt.

Eks-politimannen er også siktet for vold mot fornærmede. I den forbindelse viste retten til avhør av fornærmede og til bilder av fornærmede som viser skadene hun skal være påført.

– Trusler

Han er også siktet for brudd på besøksforbud, samt trusler mot fornærmede for å få henne til å trekke anmeldelsen mot ham.

Stavanger tingrett bemerket at fornærmede så langt har gitt en lite utfyllende forklaring om de relevante forholdene, men at dette hadde sin årsak.

Stavanger tingrett kom til at det var gjentakelsesfare og at fengsling var påkrevd for å hindre at eks-politimannen begår nye straffbare handlinger.

«Retten viser til at det foreligger mistanke om to tilfeller av voldtekt overfor fornærmede, trusler om å trekke anmeldelse, brudd på besøksforbud og vold. Til tross for ilagt besøksforbud, mistenkes siktede for at han på nytt har oppsøkt og utøvd vold mot fornærmede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Påvirke fornærmede

Retten kom også til at det var bevisforspillelsesfare ved at han vil forsøke å påvirke fornærmede til å trekke anmeldelsen mot ham.

Dermed kom retten til at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep.

Politiet ba om at eks-politimannen ble varetektsfengslet i fire uker, men fikk bare medhold i to ukers varetektsfengsling.

Anne Kroken, eks-politimannens forsvarer, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Han sier at han ikke er skyldig og avviser dette på det sterkeste, sier Kroken til RA.

