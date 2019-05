– Kvinne tatt for barnebortføring

Den 38 år gamle tyske kvinnen ble pågrepet litt før midnatt den 29. april. Dette etter å ha vært etterlyst internasjonalt i Schengen Information System (SIS) for barnebortføring.

I en fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett kommer det fram at kvinnen skal ha lurt seg unna med datteren under overvåket samvær under den unnskyldning at hun skulle følge henne for å kjøpe is.

«Siktede skal da ha tatt med seg barnet fra stedet på en sykkel hun hadde plassert i en undergrunn i forkant av samværet. Siktede ble også funnet sammen med barnet da hun ble pågrepet i Norge. Siktede har erkjent at hun tok med datteren til Norge i forbindelse med at hun hadde samvær med henne», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Påtalemyndigheten ba om at kvinnen ble varetektsfengslet i fire uker.

Stavanger tingrett kom til at det var unndragelsesfare og viste blant annet til at kvinnen tidligere har vært etterlyst for omsorgsunndragelse ved at hun skal ha tatt med datteren til Sveits i en lengre periode.

Påtalemyndigheten har opplyst at den tar siktede på å holde kvinnen i varetekt mens utleveringssaken mot henne pågår, og fikk medhold at hun kunne holdes varetektsfengslet i første omgang i fire uker.

