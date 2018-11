Kvinne tagget på skole

19. januar i fjor, like forut for klokken 22.45, fikk politiet melding om at noen hadde tagget på vegger og strømskap på Storhaug skole i Stavanger.

En politipatrulje dro til stedet der de traff 31-åringen som lignet på oppgitt signalement.

Det ble besluttet ransaking av henne og i en lomme i jakken ble det funnet marihuana. I sekken hun bar ble det også funnet flere dyser til spraybokser.

Hjemme hos henne ble de funnet narkotiske tabletter og elleve spraybokser med maling der ti av disse var uten dyse. Den siste av disse var med dyse og inneholdt gulmaling.

"Skam angst"

I sekken fant politiet også en notatblokk med fonter og tekst som er sammenfallende med taggingen.

Dette gjelder uttrykket «skam angst».

Da politiet undersøkte selve taggingen fant de at malingen var fersk og at gulfargen var sammenfallende med den politiet fant i sprayboksen og på hendene til 31-åringen.

Hun benektet enhver form for befatning med taggingen og forklarte i retten at tagging er noe hun tar avstand fra.

Retten kom til at den skulle se helt bort fra 31-åringens forklaring om at hun dro hjem for å hente mer vin den aktuelle kvelden. Blant annet kom retten til at det verken ble funnet vin i sekken hennes eller i boligen hennes.

Ikke tilfeldig

Dermed la retten til grunn at det var hun som sto bak taggingen.

Retten viste til at det var mer enn et tilfeldig sammentreff at man fant den samme gulmalingen på veggen til skolen som fantes i sprayboksen og at det som ble tagget var ord og fonter som ble funnet i kvinnens notatblokk.

Aktor i saken beklaget at saken hadde blitt liggende lenge hos politiet uten at det hadde blitt gjort tilstrekkelig innsats i å få saken fremmet for retten.

Det var først i sommer at kvinnen ble avhørt.

Retten kom til at dette måtte få betydning for valg av straffereaksjon.

Samtidig la retten vekt på at det må reageres på handlinger som går ut over felles verdier og kom til at straffen skulle settes til 18 dagers betinget fengsel.

