Kvinne slått og ranet i Sandnes

Politiet jakter gjerningsmennene.

To menn er mistenkte. De beskrives som tynne og i 30-årene. Den ene var skallet, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter. Politiet har søkt etter de mistenkte uten resultat, men fortsetter søket.

– Dette er en alvorlig sak, sier operasjonsleder Jostein Reiestad til VG.

Han forteller at det ikke later til at det er noen relasjon mellom de involverte og at det dermed dreier seg om blind vold.

Kvinnen er kjørt til legevakt for en sjekk.

Det blir gjort avhør av kvinnen og et vitne, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.21.

(©NTB)