Kvinne kolliderte med bil i pillerus

Den 39 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Kjøringen fant sted den 29. november 2018 på Tasta omkring klokken 16.10.

Blodprøve av henne tatt klokken 20.16 sammen dag viste at hun var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende over 0,5 i promille.

Retten kom til at utgangspunktet for straffen var en betinget reaksjon helt i det øvre sjikt for de typiske normaltilfellene av ruspåvirket kjøring med en promillegrad på 0,5.

«Det som her trekker opp er det faktum at den ruspåvirkede kjøringen førte til en trafikkulykke, som enkelt kunne ha fått mer alvorlige konsekvenser for andres liv og helse enn den gjorde», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Samtidig la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette. Dermed ble straffen satt til 14 dagers betinget fengsel.

Retten kom også til at kvinnen hadde dårlig økonomi og at det ikke skulle utmåles noen bot. Kvinnen fikk førerkortet beslaglagt som en følge av kjøringen. Retten kom til at dette ikke skulle beslaglegges ytterligere, men at hun må avlegge førerprøven på nytt.

