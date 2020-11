Kvinne kjørte bil i nakotikarus med marihuana i bilen

Den 26 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Jæren tingrett.

Natt til 29. mai i år kjørte hun bil i Gjesdal mens hun var påvirket av THC. I bilen var hun også i besittelse av 1,3 gram marihuana inkludert emballasje.

Retten kom til at hun skulle dømmes for å ha kjørt bilen med en ruspåvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og 5000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge førerprøven på nytt for å denne tilbake.

LES OGSÅ: Satt i bilen og ventet på tinderdate – så kom politiet

LES OGSÅ: Tesla-fører kjørte i 102 km/t i 80-sone – mistet førerkortet