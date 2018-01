Roganytt

Det melder brannvesenet klokken 22.00 mandag.

Meldingen går på at Lund brannvesen rykker ut til trafikkuhell/assistanse ved Drangedalen.

Her skal en kvinne sitte fast i bil.

kommer ikke ut på grunn av store snømengde. Politi/brann er på vei, melder brannvesenet.

Klokken 22.19 melder brannvesenet følgende: Obs, obs. Vanskelige kjørerforhold E-39 ved Drangedalen,dårlig sikt mye snø og vind. Har fått meldinger om vogntog som står fast i området.

Omtrent samtidig melder politiet følgende: Det meldes om glatt veibane langs store deler av E39 fra Moi til Ålgård. Drangsdalen er spesielt utsatt. To kjøretøyer har fått store problemer der. En trailer har kjørt seg fast og en personbil har kjørt i autovernet.

Klokken 22.22 melder brannvesenet at alt er avklart og ok, og at bilisten hjulpet videre.

Klokken 22.39 meldte brannvesenet i Lund at alle trailere i Drangsdalen nå har kommet seg opp og at trafikken går normalt.

Brannvesenet melder også at det er flere trailere som ikke kommer opp på stedet på grunn av mye snø.