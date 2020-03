Det var like etter klokken 19.30 at politiet meldte om at en kvinne i 50-årene er siktet for promillekjøring i Randaberg.

Ifølge politiet hadde heller ikke kvinnen gyldig førerkort.

– Grunnet gjentagende tilfeller av promillekjøring ble det utstedt et bruksforbud på bilen hennes, skriver politiet på Twitter.