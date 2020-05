Kvinne funnet død i Rogaland

Politiet søkte torsdag med hunder etter den savnede 46-åringen ved Presthei på Moi.

Klokken 17.57 ble det meldt at hunden hadde gjort et funn av en død kvinne i et vanskelig tilgjengelig terreng rundt 600 meter fra der hun sist ble sett.

– Kvinnen er fraktet ut av terrenget, og det er ikke mistanke om at det foreligger noe mistenkelig bak dødsfallet. Det er besluttet en rutinemessig obduksjon, sier operasjonsleder Steinar Knudsen.

Kvinnen er ikke formelt identifisert, men pårørende til savnede er varslet om funnet.

