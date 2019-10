Kvinne anmeldt for lampeknusing

Natt til søndag, klokken 03.05, fikk politiet melding fra Buggelandstunet om en kvinne som begikk skadeverk.

Samtidig meldte de at de er på stedet og har kontroll på kvinnen.

– Politiet har snakket med vitner på stedet. Kvinne anmeldt for å ha knust en utelampe og borttatt gjenstander fra to forskjellige adresser, melder politiets operasjonsleder på Twitter.

Dette meldte politiet på Twitter ellers i natt:

* Sandnes, 03.00: Politiet kontaktet av en mann som blør fra nesen. Sier han er blitt skallet ned inne på et utsted. Kjørt til legevakt.

* Stavanger, 01.11: Politiet anmelder en mann (24) for mistanke om «Pirattaxi»-kjøring. Bilen mistenkte kjørte ble avskiltet på stedet. Sak opprettet.

* Bryne, 00.43: Det er stjålet en sykkel fra Time stasjon. Sykkelen er beskrevet som «trehjuling». Sykkel er grønn, og er et hjelpemiddel som melder er avhengig av grunnet sykdom. Eventuelle observasjoner meldes til politiet.

* Hå, 00.13: Ordensforstyrrelse på bar, Nærbø. Skal være en som er slått. Vektere har kontroll, politiet er på vei til stedet. Politiet er på stedet, oppretter sak og avhører fornærmede. Mistenkte er gått, men navngitt.

* Egersund 00.01: Mann (49) bortvist fra sentrum etter å har vært kranglete med både vektere og politi.

* Stavanger 23.58: Tre menn bortvist fra sentrum. Politipatrulje kom over de tre mens de var i ferd med å begynne å sloss. De tre er 19, 19 og 20 år.

* Haugesund, 23.40: Slagsmål mellom flere på et utested i Smedasundet. Utestedet har et russearrangement. To som har knuffet, begge like gode. Ingen sak.

* Bryne, 23.24: Kranglete gjest på et utested. Politiet på stedet. Mann (36) bortvist etter å ha kranglet med både gjester, vakter og politi.

* Karmøy, 22.56: Politiet rykket ut til pub på Åkrehamn hvor en mann truet gjester og ansatte. Kjøres arrest. Mann (60) anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann samt ordensforstyrrelse.