Kvinne (84) kjørte i pillerus

Den 31. mars i fjor kjørte den 84 år gamle kvinnen til en dagligvarebutikk i Stavanger.

Omkring klokken 11.30, da hun skulle kjøre hjem igjen, oppsto det problemer.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett slet hun med å få kontroll over bilen og kjørte omkring 20 meter der hun vinglet fram og tilbake i veibanen i relativt høy fart. Hun kjørte også opp på et fortau og kjørte flere meter oppå dette.

Det hele endte med at vitner på stedet kom til og tok fra henne nøklene til bilen. Politiet ble tilkalt og de tok med 84-åringen til legevakten for blodprøvetaking.

Ifølge kvinnen hadde hun dagen i forveien tatt en sovetablett i henhold til resept og instruks fra legen. Blodprøven viste et innhold av sovemedisinen som tilsvarte en promille over 1,2.

Dermed kom retten til at inntak av legemiddelet ikke var i samsvar med det som legen hadde foreskrevet og at hun skulle dømmes for ruspåvirket kjøring.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 84-åringen ikke er straffet tidligere.

Retten la også vekt på at en ubetinget fengselsstraff vil være en særlig sterk belastning for henne med tanke på hennes alder og helsetilstand.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 21 dager og en bot på 36.000 kroner. Hun ble også dømt til å betale 2500 kroner i sakskostnader og mistet også førerretten i to år. Hun må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

