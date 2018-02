Kvinne (52) tatt for smugling etter å ha vært på «harryhandel»

Roganytt

Den 52 år gamle kvinnen var Sola kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tingrett.

Mandag den 15. mai i fjor ankom hun Sandefjord med MF Oslofjord fra Strømstad i Sverige.

I den forbindelse passerte hun grønt deklarasjonsfelt med seks liter vin, tre liter sprit, 400 sigaretter, 250 gram tobakk og 48 bokser med øl.

I tillegg hadde hun avtalt med en mann at han skulle innføre følgende for henne ved samme anledning: 504 bokser, seks liter vin, fire liter brennevin, 800 sigaretter, 1624 gram snus og 500 gram tobakk.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex

Ikke første gang

Kvinnen nektet imidlertid i retten for at de 504 ølboksene var hennes og retten kom til at hun ikke skulle dømmes for disse.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun den 7. april i fjor fikk et forelegg på 75.000 kroner for smugling av brennevin, vin, øl, sider, sigaretter og tobakk.

«Det er skjerpende at siktede begår ny lignende kriminalitet kort tid etter», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble hun dømt til å betale en bot på 21.000 kroner.

Hun fikk også inndratt 12 liter vin, syv liter brennevin, 1200 sigaretter, 750 gram tobakk, 1624 gram snus og 552 bokser øl.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes