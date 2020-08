Kvinne (49) kjørte i narkorus

Kjøreturen fant sted i Kvernevik omkring klokken 19.00 den 4. september i fjor.

Kvinnen (49) var da påvirket av hasj, amfetamin og diverse narkotiske tabletter slik at hun var ruspåvirket som tilsvarer mer enn 1,2 i promille.

Kjøreturen fant også sted uten at kvinnen hadde gyldig førerkort.

49-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Retten viste til at kvinnen tidligere er straffet for promillekjøring og kom til at hun denne gangen skulle dømmes til fengsel i 36 dager.

Hun ble videre dømt til å betale en bot på 24.000 kroner og fikk to års sperrefrist for erverv av førerrett.

