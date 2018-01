Kvinne (21) stoppet av UP

Roganytt

En 21 år gammel kvinne ble stanset av UP på Våland klokken 02.15 natt til fredag.

Her ble førerkortet til kvinnen beslaglagt, etter at hun blåste til over lovlig verdi i en promillekontroll. Hun ble tatt med videre til legevakt for blodprøve.

I Haugesund ble en 27 år gammel mann innbrakt fra et utested etter å ha havnet i bråk med vaktene.

– Han fortsatte med ufin oppførsel og språkbruk da patruljen ankom, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Over 2 i promille

Tidligere på hvelden påtraff politiet en bil uten kjennemerke i Stavangergata i Haugesund.

– Fører var synlig beruset. Blåste til langt over grensen. Ikke gyldig førerkort, skriver politiet.

Føreren ble innbrakt og blåste til over to i promille. Vedkommende er nå anmeldt.