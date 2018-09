Krasjet bilen og tenkte at det var lurt å tegne ny forsikring på den

Roganytt

Den 27. mai 2017 var 30-åringen involvert i et kjøreuhell i Stavanger-distriktet og forsikringen hans omfattet ikke dekning av skader på eget kjøretøy.

Neste dag ringte han til forsikringsselskapet sitt og utvidet forsikringen til å dekke skader på egen bil.

Dagen etter dette ringte han på nytt til forsikringsselskapet der han opplyste at han hadde hatt et kjøreuhell samme morgen og framsatte krav om dekning.

Han sendte også inn skademelding den 30. mai der han opplyste at ulykken fant sted den 29. mai.

Telefonsamtalene 30-åringen hadde med forsikringsselskapet ble avspilt i retten.

Retten kom til at han forsettlig utvidet forsikringen og forsettlig uriktig tidspunkt for kjøreuhellet for å få utbetalt en forsikringssum han ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett kom til at det av allmennpreventive hensyn må reageres strengt på forsikringsbedrageri.

Retten la også vekt på at skadene på bilen til 30-åringen ble taksert til 163.458 kroner.

Det ble lagt til grunn at 30-åringen ikke var kjent med den eksakte summen, men at han forsto at skaden ville beløpe seg til et betydelig beløp.

Retten kom også til at det ikke var formildende omstendigheter i saken utover at den var blitt noe gammel. Etter en totalvurdering kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

