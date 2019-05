Kranglete inngang til mai

01.37 kom det melding om ordensforstyrrelse i Stavanger. Det dreide seg om en krangel på et utested og endte med at politiet bortviste fire 23-åringer fra sentrum.

Ved to-tiden natt til 1. mai meldte politiet at de rykket ut til et slagsmål på en kebabresturant i Sandnes. Da de kom frem til stedet konkluderte de med at det heller var uenighet enn slåssing.

I Stavanger rykket politiet ut til et utested der en vekter hadde blitt slått i ansiktet. Politiet avhørte en mistenkt. Den mistenkte ble dimmitert etter kort tid.

Politiet måtte også rykke ut til Jærhagen etter melding om slagsmål mellom tre-fire personer. Da de kom frem viste det seg at det var slagsmål mellom russ og de som ikke er russ. En russebuss ble bortvist fra stedet.

– Uvisst hvem som har gjort hva, politiet oppretter ikke sak. Ingen ble skadd, melder politiet.

LES OGSÅ: Dømt for å snike forbi rushtidskøen