Det ble en tidlig kveld for to menn i 40-årene som var på et utested på Bryne lørdag kveld.

Like før klokken 23.00 de bortvist fra utestedet på grunn av fyll og kranglete oppførsel.

– Begge ble bortvist fra Bryne sentrum til utpå dagen søndag, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

