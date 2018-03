Roganytt

Hendelsen fant sted i parets bolig i Stavanger den 30. november 2015.

Den 65 år gamle mannen fikk et forelegg for hendelsen, men nektet å vedta dette.

Bakgrunnen for det var at han hevdet at han kunne hadde gitt samboeren et forsiktig spark i baken etter at hun hadde dyttet ham slik at han slo hoften i kjøkkenbordet.

Retten kom til at den trygt kunne se bort fra 65-åringens forklaring, og viste blant annet til at han ikke hadde sagt noe om dyttet fra hennes side da han ble avhørt av politiet.

Retten festet heller ikke lit til tiltaltes forklaring om at fornærmede må ha planlagt dette i mange måneder for å få han bort.

Sulten og irritert

I stedet kom retten til at den skulle legge fornærmedes forklaring til grunn

Hun forklarte at hun ikke hadde dyttet samboeren og at de dagen før hadde avtalt at 65-åringen skulle lage middag.

De satt i stuen og fornærmede begynte å bli sulten, hun gikk derfor ut på kjøkkenet og begynte å lage middagen.

Fornærmede var irritert fordi tiltalte ikke laget middag og sa noe som «noen må jo lage mat». Så hørte hun at tiltalte kom løpende i stor fart fra stuen og sparket

henne i korsryggen slik at hun ramlet i gulvet ved komfyren.

Ringte politiet

Ifølge fornærmede ble hun liggende litt på gulvet «i svime» og var usikker på hvor lenge hun lå der.

Fornærmede forklarte også at 65-åringen hadde gått ned i kjellerstuen da hun våknet til, krabbet bort til sofaen i stuen og ringte politiet.

Da politiet kom til stedet var 65-åringen, sint ustabil og måtte påføres håndjern.

Politiet oppfattet også fornærmede som «kuet».

Retten kom til at handlingen i utgangspunktet skulle ha resultert i betinget fengsel.

Samtidig ble det lagt vekt på at saken har blitt svært gammel, blant annet fordi den ble henlagt på et tidspunkt.

Henleggelse ble påklaget og statsadvokaten ba om at det ble utstedt forelegg for hendelsen.

Retten kom derfor til at han skulle dømmes til å betale en bot på 12.500 kroner.

Han må også betale 1500 kroner i saksomkostninger.

