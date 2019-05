– Dette er en plattform fra Equinor som ligger 70–80 nautiske mil vest av Florø. Det er meldt om kraftig røykutvikling, sier redningsleder Nils-Ole Sunde til Bergens Tidende.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge har sendt et redningshelikopter fra Florø og i tillegg til at det er to helikopter fra Equinor i området, opplyser han.

– Det er også sendt flere fartøy, sier Sunde til BT ved 14.15-tiden onsdag.

Hovedredningssentralen mottok det første varselet klokken 13.24.