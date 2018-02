Kraftig røyk etter brann i verksted

Roganytt

Like over klokken 10.00 torsdag formiddag rykket nødetatene ut etter melding om brann i taket på et verksted på Bryne.

Verkstedet ligger sør for krysset mellom Grødelandsvegen og Jærvegen, og det rapporteres om mye røyk i området.

Det skal ikke være noen eksplosjonsfare.

– Det er trafikale utfordringer på stedet grunnet røyk som siver ned mot Jærvegen, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.