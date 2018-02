Konkurs etter hyttekrangel

Roganytt

Det var en 63 år gammel mann fra Sandnes som fredag ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var en annen mann (saksøkeren) hadde begjært ham konkurs i forbindelse med kjøp av et tomtefeste i Sirdal.

Vedkommende har jobbet med fritidseiendommer og har også vært involvert i flere konkurser i forbindelse med dette.

Saksøkeren hevdet at han hadde et krav mot 63-åringen på 851.880 kroner og hevdet også at 63-åringen var insolvent – og at det dermed skulle åpnes konkurs på begjæring fra ham.

63-åringen på sin side hevdet at han ikke var insolvent og hevdet at han hadde aksjer som har en verdi på 2,2 milliarder kroner.

Bestred kravet

Han opplyste også at han bestred kravet fra saksøkeren da han mente at vedkommende aldri hadde dokumentert at det var han som var den rettmessige eieren til tomten, samt hva han betalte for denne.

63-åringen hevdet også at saksøkeren og den tidligere advokaten hans hadde lurt Kartverket til å oppføre saksøkeren som eier av tomten.

63-åringen hevdet også at han hadde engasjert en tidligere politietterforsker, som frarådet ham mot å fullføre handelen på grunn av at saksøkeren hadde vært involvert i flere konkurs.

Tvisten mellom dem startet i 2014 og ble løst ved at de inngikk et forlik der 63-åringen skulle kjøpe tomtefestet for 1,5 millioner kroner, samt 400.000 kroner i rentekompensasjon med mer.

Betalte aldri noe

Det er ubestridt at 63-åringen aldri ha betalte noe av dette.

Det førte til at saksøkeren gjennomførte et dekningssalg og at han etter dette hadde er krav på 884.563 kroner mot 63-åringen.

Ifølge Jæren tingrett har retten ingen innsigelser til dette kravet med tanke på de avtaler som er inngått.

Retten viste videre til at det var holdt utleggsforretning mot 63-åringen med intet til utlegg i oktober i fjor.

Med tanke på 63-åringens påstand om at han eier aksjer i et selskap til en verdi av 2,2 milliarder kroner kom retten til at dette ikke skulle få betydning.

Potensielt store verdier

Et vitne som ble ført i retten forklarte at det foreligger potensielt store verdier i selskapet, forutsatt at prosjektet blir realisert.

«At selskapet 63-åringen har et stort verdipotensial, sannsynliggjør ikke at han er insolvent.

Dermed kom retten til at saksøkeren har et forfalt krav mot 63-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la også til grunn at han var insolvent og at betalingsudyktigheten ikke var forbigående.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 22. mars i år.

