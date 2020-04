Saken mot en 28 år gammel mann var nylig oppe i Dalane tingrett.

Blant annet var han tiltalt for å ha oppbevart 8,7 gram hasj i nattbordskuffen i en bolig på Tasta i Stavanger.

Politiet var hjemme hos ham på formiddagen 24. august i fjor.

Samme morgen hadde han blitt tatt for ruskjøring.

28-åringen forklarte i retten at han da hadde vært ruset over flere dager da han satte seg i bilen for å kjøre.

Han forklarte også at han ikke husket så mye av kjøreturen og at han «kom til seg selv» da han kjørte ut av veien.

I skjerpende retning la retten vekt på den høye promille og at kjøreturen endte med at han kjørte av veien og ut på et jorde.

Samtidig ble det også lagt vekt på 28-åringens uforbeholdne tilståelse og at han nå er i et frivillig rusbehandlingsopplegg.

Retten kom til at den ikke kunne fravike regelen om ubetinget fengsel og kom til at han skulle dømmes til å sone i 28 dager.

Dalane tingrett mente også at det er hensiktsmessig at 28-åringen gis mulighet til fotlenkesoning.

Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og han mistet også førerretten i to år.

