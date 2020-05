Like før klokken 08.00 kom politiet over et mindre trafikkuhell i Ullandhaugveien/E 39 i Stavanger.

En henger har veltet i rundkjøringen, og det var et aggregat på hengeren. Det skal lekke noe diesel fra denne.

Politiet opplyser like over klokken 09.00 at hengeren er fjernet fra stedet.

– Bilføreren, en mann i midten av 30-årene, er anmeldt etter ulykken, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.