Roganytt

Klokken 19.03 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om en kollisjon mellom personbil og traktor nord for Haukåskrysset i Sveio. Trolig hendelsesforløp er at personbil har kjørt inn i traktor bakfra. Nøyaktig sted for ulykken er omtrent 200 meter etter passering av Mannavatnet, retning nord.

Klokken 19.12 melder politiet at traktoren skal ha veltet, og føreren er skadet. Skadeomfanget er uavklart. Vedkommende blir fløyet til Stavanger universitetssjukehus av Norsk Luftambulanse.

Fører av personbil, som er trolig lettere skadet, har fått førerkortet sitt beslaglagt.

Det er store materielle skader på involverte kjøretøy.

Veien er åpnet igjen.