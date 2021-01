Kolliderte med bilen – må ut med 100.000 kroner

Den 59 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Omkring klokken 01.00 den 17. oktober i fjor kjørte han bil med promille. En blodprøve tatt klokken 10.00 samme dag viste en promille på 0,63.

Kjøreturen fant sted i Strand kommune og endte med et trafikkuhell med materielle skader.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 59-åringen ble dømt til ubetinget fengsel i 14 dager. Normalstraffen for promille mellom 0,5 og 1,0 er betinget fengsel. Aktor i saken anførte at dette utgangspunktet skal fravikes og at det skal utmåles en ubetinget fengselsstraff. Bakgrunnen for det var at kjøringen har medført fare, at den endte med et trafikkuhell med materiell skade og at promillen var høyere enn hva analyseresultat viser, da dette ble tatt «dagen etter kjøringen».

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge til grunn det mildeste faktum for 59-åringen. 59-åringen har også forklart at han kjørte på morgenkvisten og at tilbakeregningen av promillen er begrenset til to til tre timer ­– og at det ikke er klare holdepunkter for at promillen var over 1.0 under kjøringen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager.

59-åringen har en betydelig inntekt. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 100.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

