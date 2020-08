Kokk valgte å svindle Nav

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tingrett, og erkjente å ha fylt opp for få timer på meldekortene, selv om hun var klar over at det var straffbart.

Ifølge kvinnen gjorde hun dette for å få mer penger å leve av.

I perioden fra 4. januar 2016 til den 12. desember 2017 førte hun opp at hun arbeidet til sammen 1888,5 timer, mens hun faktisk jobbet 2860,5 timer som kokk.

På denne måten fikk hun utbetalt 202.479 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Retten fant det bevist at hun hadde handlet med forsett og at hun hadde hatt vinnings hensikt.

Stavanger tingrett la vekt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette og dømte henne til ubetinget fengsel i 30 dager.

