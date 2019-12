Like over klokken 08.30 søndag morgen gikk alarmen i en sykkelbutikk i Torgveien like ved Kilden i Hillevåg Stavanger

En ny elsykkel skal ha blitt stjålet fra butikken. Merke på sykkel: Habike, mørk blå med gule detaljer.

– Det er knust en rute for å komme seg inn, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.