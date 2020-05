Knivstakk 16-åring i magen

Hendelsen fant sted ved Ruten i Sandnes klokken 19.18 den 14. september i fjor.

Da slo en 22 år gammel mann 16-åringen i ansiktet før han tok fram en kniv og fortsatte å slå med denne. Et av slagene traff fornærmede, noe som gjorde at kniven gikk inn i fornærmedes ene nyre.

22-åringen var tiltalt for drapsforsøk i forbindelse med hendelsen. Da han nylig møtte i retten erkjente han å ha forholdt seg som beskrevet i tiltalen, men bestred at han hadde hatt forsett om å drepe fornærmede.

Ifølge 22-åringen veivet og viftet han med kniven mot fornærmede for å true ham.

Krangel

22-åringen forklarte seg også om en forutgående krangel som hadde startet opp dagen før på sosiale medier, at han var blitt truet av flere personer – og at det var dette som hadde ført til at han dagen etter hadde tatt med seg en kniv.

Jæren tingrett kom til at 22-åringen utvilsomt har handlet med forsett, med hensikt i å skade fornærmede.

«Retten finner det derimot ikke hevet over enhver rimelig tvil at han også har hatt drapsforsett, og holdt det for «sikkert eller mest sannsynlig» at han ville drepe fornærmede da han begikk handlingen», heter det i dommen.

Dermed kom Jæren tingrett til at han skulle dømmes for grov kroppsskade.

Straffen ble fengsel i ett år og han ble også dømt til å betale fornærmede 50.000 kroner i oppreisningserstatning.

