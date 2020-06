Det var Kjartan Slettemoen Hodne som mistet livet etter en knivstikking i Haugesund sentrum tirsdag 9. juni. Avdøde var 35 år gammel. Han ble født i Stavanger, men hadde bostedsadresse i Haugesund.

Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermidag.

En 37 år gammel mann er siktet for drapet på Slettemoen Hodne. Ha er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, herav 2 uker i full isolasjon, samt medieforbud. Dette er i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

– Bakgrunnen for begjæringen er bevisforspillelsesfare. Siktede har tatt betenkningstid, sier påtaleansvarlig Øyvind Bore.

Ikke avhørt

Siktede er fortsatt ikke avhørt. Ifølge politiet er det ikke klart når det blir gjort et nytt forsøk på avhør, men det skjer ikke i dag (torsdag), heter det i pressemeldingen.

– Det er frivillig om en ønsker å forklare seg for politiet. Siktede har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide, og derfor har vi tro på at vi skal få til et avhør. Politiet er interessert i å avhøre siktede så snart han er klar for det, opplyser Bore.

Politiet jobber sammen med Kripos med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og i et tilstøtende bygg. Dette arbeidet vil fortsette i dag og fremover.

– Politiet har fortsatt fokus på å kartlegge hendelsesforløpet. I tillegg til undersøkelser på de nevnte stedene, jobbes det også med sikring og gjennomgang av mobile enheter. Avhør av vitner fortsetter også i dag, forklarer Bore.

Ønsker tips

Politiet har innhentet video fra deler av hendelsen, både fra vitner og overvåkningskamera i sentrum. For å få et best mulig bilde av hva som har skjedd, ikke minst i forkant av drapet, er politiet interessert i tips fra publikum.

– De som har sett eller filmet hendelsen bes ta kontakt med oss. Det er opprettet et eget tipsmottak for denne saken, og publikum kan enten ringe på telefon 02800 eller sende e-post til politiet på tips-rogaland@politiet.no, oppfordrer Øyvind Bore.

Forstår at folk opplever frykt

Det var mange vitner til hendelsen i Haugesund sentrum. Mange av disse ble ivaretatt på et vitnemottak som ble etablert i nærheten av åstedet. Både politi og kriseteam snakket med vitnene, som var blitt utsatt for sterke inntrykk.