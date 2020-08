Klinikk gikk konkurs

Det var firmaet Athenaklinikken LTD reg.no: 7334106 som har vært i Stavanger tingrett og begjært oppbud.

Athenaklinikken har holdt til i Bikubå i Hillevåg og har drevet med blant annet medisinsk- og kosmetisk tatovering – også kalt permanent makeup.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 65.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1500 kroner.

Athenaklinikken omsatte for 362.000 kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 30.000 kroner.

Retten kom til at firmaet er ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. oktober.

